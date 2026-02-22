МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посольство РФ ответило на жалобу Сеула о баннере «Победа будет за нами»

В дипмиссии заявили, что надпись не имела цели оскорбить чьи-то чувства.
Владимир Рубанов 22-02-2026 21:02
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Globallookpress

В российском посольстве в Сеуле заявили, что баннер «Победа будет за нами» был размещен на здании дипмиссии в честь празднования Дня дипломатического работника и Дня защитника Отечества, а также в память о Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.

Посольство указало, что надпись является крылатым выражением, связанным с историей России, включая мобилизацию советского народа на борьбу с фашистской Германией и другие важные события. Дипломаты отметили, что баннер призван способствовать патриотической консолидации граждан России и не должен оскорблять чьи-либо чувства, потому что имеет историческую коннотацию.

Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность российскому посольству по поводу 15-метрового баннера с российским триколором и надписью «Победа будет за нами». В агентстве «Ренхап» сообщили, что южнокорейское министерство расценивает это как нарушение дипломатической этики.

В МИД посчитали, что баннер может вызвать общественное недовольство в Южной Корее, ухудшить двусторонние отношения и создать ненужную дипломатическую напряженность, сообщило издание Korea Tribune.

Министерство иностранных дел России, со своей стороны, выступило с предупреждением к Южной Корее. Москва призывала Сеул не участвовать в программе НАТО PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины по предоставлению Киеву американского вооружения.

МИД Южной Кореи 20 февраля сообщил, что Сеул обдумывает различные варианты помощи Украине и обсуждает их с НАТО. Источник в дипломатических кругах, цитируемый агентством «Рёнхап», подтвердил, что в числе рассматриваемых мер - участие в программе PURL. Однако он также подчеркнул, что, если Сеул решит присоединиться к данной инициативе, его участие может ограничиться приобретением нелетального оборудования.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что власти страны сохраняют благожелательный настрой по отношению к России, несмотря на действующие санкции и доминирование западных медиа в информационном пространстве. Он отметил, что общественное мнение в Корее остается конструктивным по отношению к России.

