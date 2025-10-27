МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посол Зиновьев оценил перспективы развития отношений Москвы и Сеула

Особый акцент делается на украинских событиях, которые в Южной Корее воспринимаются сквозь призму западных нарративов, уточнил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
Ян Брацкий 2025-10-27 07:13:59
© Фото: Yao Qilin, XinHua, Globallookpress

Власти Южной Кореи сохраняют благожелательное отношение к России, несмотря на санкционную политику и преобладание информационной повестки западных медиа. Таким мнением поделился посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«В целом отношение к России в корейском обществе остается доброжелательным и конструктивным», - заявил посол в интервью РИА Новости.

Российские дипломаты продолжают работу по преодолению негативного информационного фона, объясняя коллегам из Южной Кореи российскую позицию, причины, интересы и принципы политики, проводимой в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особый акцент сейчас делается на украинских событиях, которые в Южной Корее воспринимаются сквозь призму западных нарративов, уточнил Зиновьев. Он пообещал, что Москва продолжит последовательно доносить свою позицию по этому и многим другим вопросам до политиков в Сеуле.

Ранее сообщалось о планах южнокорейских властей направить в Москву своего спецпосланника на фоне расширения дипломатических связей с нашей страной. Представители Сеула также направятся в Индию, Австралию, Канаду и страны Евросоюза. Их задача - передать мнение нового правительства по вопросам международной политики и управления.

#Россия #дипломатия #Южная Корея #Сеул #украинский кризис
