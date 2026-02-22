Сборная США обыграла канадцев в финале олимпийского хоккейного турнира

В финале олимпийского хоккейного турнира в Милане сборная США одержала победу над командой Канады со счетом 2:1 в овертайме. Авторами голов в составе победителей стали Мэтт Болди, поразивший ворота на седьмой минуте, и Джек Хьюз, забивший на 62-й. Канадцы ответили точным броском Кейла Макара на 39-й минуте.

Сборная США завоевала золотые медали Олимпийских игр в третий раз, уточняет ТАСС. Последний раз американцы становились олимпийскими чемпионами в 1980 году, когда обыграли сборные СССР (4:3) и Финляндии (4:2). Первая победа США на Олимпиаде состоялась в 1960 году. Еще американцы восемь раз становились серебряными призерами и один раз - бронзовыми.

Сборная Канады является одной из самых титулованных на Олимпийских играх. Они завоевали золото девять раз (в 1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010 и 2014 годах). Столько же высших наград в сумме у советских и российских хоккеистов. Сборная СССР побеждала на Олимпиадах семь раз (в 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 и 1988 годах). Объединенная команда одержала победу в 1992 году, а сборная России - в 2018-м.

Впервые с 2014 года в Олимпийских играх участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этого они выступали на Олимпиаде с 1998 по 2014 годы. В связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях с марта 2022 года.

По итогам Олимпиады победителем медального зачета стала сборная Норвегии с 18 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями. На втором месте расположилась сборная США с 12 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Третье место заняли Нидерланды, завоевавшие 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. У россиян одна серебряная медаль.