МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сборная США обыграла канадцев в финале олимпийского хоккейного турнира

Американцы взяли золото впервые с 1980 года.
Владимир Рубанов 22-02-2026 19:08
© Фото: Fabrizio Carabelli Keystone Press Agency, Global Look Press

В финале олимпийского хоккейного турнира в Милане сборная США одержала победу над командой Канады со счетом 2:1 в овертайме. Авторами голов в составе победителей стали Мэтт Болди, поразивший ворота на седьмой минуте, и Джек Хьюз, забивший на 62-й. Канадцы ответили точным броском Кейла Макара на 39-й минуте.

Сборная США завоевала золотые медали Олимпийских игр в третий раз, уточняет ТАСС. Последний раз американцы становились олимпийскими чемпионами в 1980 году, когда обыграли сборные СССР (4:3) и Финляндии (4:2). Первая победа США на Олимпиаде состоялась в 1960 году. Еще американцы восемь раз становились серебряными призерами и один раз - бронзовыми.

Сборная Канады является одной из самых титулованных на Олимпийских играх. Они завоевали золото девять раз (в 1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010 и 2014 годах). Столько же высших наград в сумме у советских и российских хоккеистов. Сборная СССР побеждала на Олимпиадах семь раз (в 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 и 1988 годах). Объединенная команда одержала победу в 1992 году, а сборная России - в 2018-м.

Впервые с 2014 года в Олимпийских играх участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этого они выступали на Олимпиаде с 1998 по 2014 годы. В связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях с марта 2022 года.

По итогам Олимпиады победителем медального зачета стала сборная Норвегии с 18 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями. На втором месте расположилась сборная США с 12 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Третье место заняли Нидерланды, завоевавшие 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. У россиян одна серебряная медаль.

#Спорт #Хоккей #финал #сша #Олимпийские игры #Канада #золото #Олимпиада-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 