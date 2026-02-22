МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Нет, спасибо»: в Гренландии отказались от плавучего госпиталя США

В Гренландии также призвали США к диалогу вместо публикации «случайных возгласов» в интернете.
Дарья Ситникова 22-02-2026 19:30
© Фото: Petty Officer 2nd Class Rylin Pa, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг идею президента США Дональда Трампа об отправке на остров плавучего госпиталя, сказав: «нет, спасибо». Об этом он написал в своей социальной сети.

«Мы говорим "нет, спасибо". Идея президента Трампа об отправке в Гренландию американского плавучего госпиталя принята к сведению», - сказал он.

Нильсен также призвал США к диалогу вместо публикации «случайных возгласов» в интернете. Он напомнил, что в Гренландии есть бесплатное государственное здравоохранение, отметив, что в Соединенных Штатах такого нет: там лечение платное.

Ранее Трамп заявил, что США направят плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медпомощи местным жителям. Данную инициативу он готов реализовать вместе со спецпосланником президента Соединенных Штатов по взаимодействию с островом Джеффом Лэндри. Со слов американского лидера, судно уже в пути.

До этого глава Белого дома делал ряд заявлений насчет присоединения арктического острова к США. А первого февраля он сообщил о начале переговоров по покупке Гренландии.

#в стране и мире #сша #Трамп #Гренландия #отказ #плавучий госпиталь #нильсен
