«Нет, спасибо»: в Гренландии отказались от плавучего госпиталя США

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг идею президента США Дональда Трампа об отправке на остров плавучего госпиталя, сказав: «нет, спасибо». Об этом он написал в своей социальной сети.

«Мы говорим "нет, спасибо". Идея президента Трампа об отправке в Гренландию американского плавучего госпиталя принята к сведению», - сказал он.

Нильсен также призвал США к диалогу вместо публикации «случайных возгласов» в интернете. Он напомнил, что в Гренландии есть бесплатное государственное здравоохранение, отметив, что в Соединенных Штатах такого нет: там лечение платное.

Ранее Трамп заявил, что США направят плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медпомощи местным жителям. Данную инициативу он готов реализовать вместе со спецпосланником президента Соединенных Штатов по взаимодействию с островом Джеффом Лэндри. Со слов американского лидера, судно уже в пути.

До этого глава Белого дома делал ряд заявлений насчет присоединения арктического острова к США. А первого февраля он сообщил о начале переговоров по покупке Гренландии.