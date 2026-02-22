МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Из кубинского Варадеро в Москву вывезли последнюю группу туристов

Всего в Россию переправили около 4,3 тысячи пассажиров с острова.
Владимир Рубанов 22-02-2026 18:13
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher picture alliance Global Look Press

Последний вывозной рейс с Кубы прибыл в 17:27 по московскому времени в аэропорт Шереметьево, сообщили в Минтрансе. Завершилась программа вывозных рейсов с Кубы, которая началась 13 февраля.

В вывозе туристов участвовали две российские авиакомпании. Они выполнили девять рейсов в Москву из кубинских аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин. В Россию переправили около 4,3 тысячи пассажиров. В министерстве транспорта сообщили, что возможное возобновление регулярного авиасообщения будут обсуждать после стабилизации ситуации с поставками авиатоплива на Кубу.

Энергетический кризис на Кубе с дефицитом топлива обострился из-за перебоев в поставках из-за рубежа. Долгое время Куба получала значительную часть нефти из Венесуэлы. Эти поставки прекратились после того, как США сместили президента Николаса Мадуро. Кроме того, Дональд Трамп пригрозил санкциями Мексике из-за поставок сырья на остров.

Девятого февраля стало известно, что топливо для самолетов в аэропортах Кубы закончится в течение суток. Российские туристы рассказали, что энергокризис вызывает рост цен на все товары и услуги. Электричество отключают на 17 часов в сутки.

По словам россиян, местные водители такси отказываются от дальних поездок, а за короткие поездки берут втридорога. Из-за нехватки топлива автовладельцы на острове вынуждены часами ждать, когда им привезут топливо.

#в стране и мире #Куба #Туристы #вывозные рейсы #Варадеро #топливный кризис #энергокризис
