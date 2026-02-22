Вид на ночной Санкт-Петербург показали с борта МКС

«Роскосмос» опубликовал фотографию Санкт-Петербурга, которую сделали с борта Международной космической станции. Космонавт Сергей Кудь‑Сверчков поделился снимком с корпорацией.

«Огни культурной столицы России с борта МКС», - сказано в материале.

На кадрах можно заметить ночной Санкт-Петербург с городской подсветкой. Также видно северное сияние, которое в большей степени затронуло Мурманскую область и Карелию.

Однако и в Петербурге его можно было увидеть. Фотография была сделана с высоты 400 км над Землей.

Ранее в корпорации показали вид из космоса Балканского циклона, который надвигался на Москву и область. «Белое пятно» буквально нависло над столицей.

На столицу обрушился мощный снегопад, который уже прозвали метелью века. Он вошел в топ-4 самых сильных за всю историю наблюдений в стране, а также побил рекорд высоты снежного покрова все 72 года метеонаблюдений в Москве.