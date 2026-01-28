МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Терапевт назвала меры профилактики в преддверии вспышки гриппа и простуд

Подъем заболеваемости гриппом в РФ ожидается в феврале.
Дима Иванов 28-01-2026 06:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России ожидается эпидемический подъем заболеваемости гриппом, причем максимальное число заболевших придется на февраль, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. Она пояснила, что в морозную погоду заболеваемость несколько снижается, а при потеплении опять повышается.

По словам терапевта, главное - соблюдать респираторный этикет. Она подчеркнула, что при первых признаках заболевания важно оставаться дома, не нести инфекцию дальше и не заражать других людей. Лучше вызвать врача и взять больничный лист. Чернышова отметила, что таким образом заболевший быстрее выздоровеет, поскольку организм направит все силы на выздоровление.

Если же приходится выходить из дома, специалист выделила две главные меры профилактики. Носить маску, менять ее не реже чем раз в два часа. И мыть руки с мылом, приходя с улицы.

«Стараемся не касаться руками рта, носа и глаз. Это важно, потому что грипп называют традиционной болезнью грязных рук», - сказала терапевт в разговоре с Life.

Именно через руки вирусы чаще всего проникают в организм.

Чернышова также посоветовала не заниматься самолечением. Она рекомендовала вызвать врача при первых признаках заболевания. Под наблюдением выздоровление пройдет быстрее.

Ранее в Минздраве РФ обновили стандарты лечения гриппа, сократив сроки выздоровления с 15-20 дней до восьми.

