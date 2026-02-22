В ближайшие часы Москву накроет метель

В Москве в ближайшие часы ожидается снег, метель и усиление ветра порывами до 17 м/с. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что такая погода продержится в Москве до конца суток. Из-за сильного снега и усиления ветра могут образоваться снежные накаты и гололедицы.

Москвичей просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать там же свои машины. Если ухудшение погоды застанет во время управления автомобилем, то следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снег может пролежать в Москве до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты. Такое предположение синоптик сделал на основе нынешней высоты снежного покрова.