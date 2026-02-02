В столичном метро рассказали о досмотре мобильных телефонов

В столичном метро могут использоваться новые меры по досмотру мобильных телефонов в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Новые меры по досмотру мобильных телефонов могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности», - указано в материале.

Уточняется, что в рамках обеспечения стандартов безопасности все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр. Он осуществляется при помощи рамок металлодетекторов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге работники местного метрополитена стали просить пассажиров демонстрировать работоспособность их гаджетов при входе в подземку в связи с усиленными мерами безопасности. По словам вице-губернатора города Кирилла Полякова, при помощи этого сотрудники пытаются убедиться, что гражданин не пытается провезти с собой муляж.