В питерском метро у пассажиров начали требовать показать телефон

В Санкт-Петербурге работники местного метрополитена стали просить пассажиров демонстрировать работоспособность их гаджетов при входе в подземку в связи с усиленными мерами безопасности. Как пишет издание 360.ru со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова, таким образом сотрудники всего лишь пытаются убедиться, что гражданин не пытается провезти с собой муляж.

По словам чиновника, служба безопасности метрополитена не смотрит никакие личные данные пассажиров и даже не просит разблокировать устройства, их цель - удостовериться, что экран телефона или ноутбука включается, а значит, и вся электроника гаджета в порядке.

«На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием», - обратился к горожанам Поляков.

Российские спецслужбы регулярно пресекают попытки завербованных Киевом диверсантов осуществить теракты на территории РФ. Так, недавно в Санкт-Петербурге агент ГУР Украины переоделся пенсионеркой, чтобы устроить взрыв автомобиля в одном из районов города. Его планам не суждено было осуществиться благодаря оперативной работе сотрудников ФСБ.