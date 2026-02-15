Россия будет содействовать переезду представляющих ценность иностранцев

Российские власти будут содействовать переезду в страну иностранцев, представляющих интерес для нашей страны и разделяющих ее культурно-нравственные ценности. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Речь о людях, которые обладают особо востребованными профессиями и знаниями, которые могут внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, имеют достижения в сфере спорта, творческой индустрии и научно-технологического развития», - подчеркнул Путин.

МВД будет решать все вопросы правового статуса таких граждан, добавил он. Соответствующие положения содержатся в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, напомнил президент. Уже с апреля такие иностранные граждане смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию, оператором которой станет АСИ, добавил глава государства.

В числе прочих инициатив, Владимир Путин предложил устранять бюрократические препоны для бизнеса. Российский лидер обратил особое внимание на то, что такие препятствия со временем начали восстанавливаться. Президент также заявил о необходимости запустить в стране отдельный конкурс для лучших технологических брендов.

Не обошел вниманием Путин и вопросы культуры. Так, президент предложил значительно сократить сроки восстановления объектов культурного наследия. Однако работы должны вестись без ущерба самим проектам, предупредил Путин.