МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за непогоды

Местным жителям порекомендовали не покидать населенные пункты без необходимости.
Виктория Бокий 22-02-2026 10:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В предстоящий понедельник, 23 февраля, на Сахалине ожидается метель и штормовой ветер. Об этом сообщает МЧС России по региону.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», - приводит фрагмент из сообщения 360.ru.

По данным ведомства, в населенных пунктах Корсаковском, Невельском, Анивском, Холмском, Долинском, Невельском, Томаринском, Углегорском, Александровск-Сахалинском Ногликском и Охинском районах, а также в городе Южно-Сахалинск ожидаются осадки, ветер 20-25 м/с, на дорогах гололедица. Местным жителям рекомендуется не покидать населенные пункты без крайней необходимости, а туристам – переждать непогоду в специально подготовленных местах.

Также спасатели предупредили, что в такую погоду возможны обрывы проводов, падения опор, деревьев и других конструкций. Кроме того, опасное волнение моря может возникнуть у юго-западного побережья Сахалина и в заливе Анива.

Что касается московского региона, то завтра в столице ожидается облачная погода, местами может идти снег. Температура воздуха будет близка к нулевой отметке, в дневные часы будет от нуля до минус двух градусов, рассказал «Звезде» ведущий специалист в центре погоды «Фобос» Михаил Леус.

#Погода #шторм #сахалин #метель #экстренное предупреждение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 