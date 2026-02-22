Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за непогоды

В предстоящий понедельник, 23 февраля, на Сахалине ожидается метель и штормовой ветер. Об этом сообщает МЧС России по региону.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», - приводит фрагмент из сообщения 360.ru.

По данным ведомства, в населенных пунктах Корсаковском, Невельском, Анивском, Холмском, Долинском, Невельском, Томаринском, Углегорском, Александровск-Сахалинском Ногликском и Охинском районах, а также в городе Южно-Сахалинск ожидаются осадки, ветер 20-25 м/с, на дорогах гололедица. Местным жителям рекомендуется не покидать населенные пункты без крайней необходимости, а туристам – переждать непогоду в специально подготовленных местах.

Также спасатели предупредили, что в такую погоду возможны обрывы проводов, падения опор, деревьев и других конструкций. Кроме того, опасное волнение моря может возникнуть у юго-западного побережья Сахалина и в заливе Анива.

Что касается московского региона, то завтра в столице ожидается облачная погода, местами может идти снег. Температура воздуха будет близка к нулевой отметке, в дневные часы будет от нуля до минус двух градусов, рассказал «Звезде» ведущий специалист в центре погоды «Фобос» Михаил Леус.