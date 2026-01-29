Лавров назвал конфликт на Украине широким столкновением между Россией и Западом

Москва рассматривает конфликт на Украине как широкое столкновение между Россией и странами Запада. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украина - это "пешка", инструмент, использованный Западом для наращивания такого плацдарма прямо на границах Российской Федерации, чтобы создавать прямые угрозы нашей безопасности. Знаем, что эта работа велась сразу же после того, как Украина стала независимой», - рассказал дипломат.

Он также напомнил, что, согласно декларации независимости Украины, Киев обязался отказаться от ядерного оружия, не присоединяться к военным блокам, а также придерживаться нейтралитета. В связи с этим Россия и большинство других стран после распада СССР признали независимость государства. Однако, несмотря на это, Украину готовили к вступлению в НАТО.

Ранее Лавров заявил, что Москва не видела соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США.