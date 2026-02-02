МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дуров: Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp*

Основатель Telegram опубликовал скрин переписки Цукерберга с 2004 года, где тот заявляет, что может слить ему данные четырех тысячи студентов Гарварда.
Дарья Ситникова 02-02-2026 19:53
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Глава и основатель Meta*(признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), которой принадлежит WhatsApp*, Марк Цукерберг смеется над пользователями мессенджера, которые доверяют его словам о безопасности приложения. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров в X.

«Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над 4 тыс., а над 4 млрд "тупиц", которые верят его заявлениям», - написал он.

Он опубликовал фотографию переписки Цукерберга с 2004 года. В ней тот говорит собеседнику, что может слить ему данные четырех тысячи студентов Гарварда, которые зарегистрировались на социальной сети Facebook*.

Цукерберг, отвечая на вопрос, откуда у него эта информация, пишет: «Люди сами предоставили ее… Они "доверяют мне"... Тупицы». Переписка попала в сеть только в 2010 году. Со слов основателя Telegram, единственное, что изменилось с тех пор - это масштаб.

Ранее Дуров написал, что его команда выявила множество слабых мест у WhatsApp*. Поэтому в его безопасность склонны верить только «безмозглые» люди. Американский предприниматель Илон Маск поддержал позицию создателя мессенджера Telegram.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

