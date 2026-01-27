Маск разделил позицию Дурова о небезопасности WhatsApp*

Американский предприниматель Илон Маск поддержал позицию создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что WhatsApp* не является безопасным. Свое мнение он выразил в соцсетях.
Отмечается, что ранее Дуров написал, что его команда выявила множество слабых мест у WhatsApp*. Поэтому в его безопасность склонны верить только «безмозглые» люди.
«Правда», - подписал Маск репост публикации россиянина.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил «Звезде», что блокировка мессенджера Telegram на территории России в настоящее время не планируется.
* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»