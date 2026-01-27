МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Маск разделил позицию Дурова о небезопасности WhatsApp*

Команда Дурова выявила большое число слабостей мессенджера WhatsApp*.
Глеб Владовский 27-01-2026 18:45
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский предприниматель Илон Маск поддержал позицию создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что WhatsApp* не является безопасным. Свое мнение он выразил в соцсетях.

Отмечается, что ранее Дуров написал, что его команда выявила множество слабых мест у WhatsApp*. Поэтому в его безопасность склонны верить только «безмозглые» люди.

«Правда», - подписал Маск репост публикации россиянина.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил «Звезде», что блокировка мессенджера Telegram на территории России в настоящее время не планируется.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #илон маск #WhatsApp #павел дуров
