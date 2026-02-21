В Москве на выходных ожидается потепление

Сегодня влиять на погоду в Москве будет барический гребень, который принесет с юго-запада потепление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С его слов, в Москве снег пройдет только местами и то в начале дня. Это поможет лучам солнца активизировать дневной прогрев, из-за чего показания термометров на 1-2° превысят рамки климатической нормы.

«Температура воздуха -1…-3°, по области ожидается 0…-5°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что выше нормы», - говорится в сообщении.

Что касается предстоящего воскресенья, то ночь с субботы пройдет без осадков. Снег будет лишь во второй половине дня. В ночные часы температура -6…-8°, днем - 0…-2°.

Ранее в разговоре со «Звездой» синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в День защитника Отечества. По прогнозам, 23 февраля будет облачная погода, местами снег. Однако температура воздуха будет близка к нулевой отметке, в дневные часы – 0…-2°.