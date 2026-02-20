РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива»

Telegram еженедельно удаляет до 100 сервисов «интернет-пробива». Об этом «Звезде» рассказали в Роскомнадзоре.

Как объяснили в ведомстве, Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам так называемого «интернет-пробива» незаконно распространять персональные данные граждан России. В том числе эти данные имеют форму персонального досье на человека.

На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8 358 сервисов «пробива». В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до сотни таких сервисов. Однако, как объяснили в РКН, принципиально ситуация не меняется - появляются новые боты для поиска личных данных.

По мнению ведомства, администрации Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России. Нужно исключить возможность поиска сервисов «пробива». Мессенджер должен прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к похищенной личной информации россиян.

До этого на фоне сообщений в СМИ о блокировке Telegram в апреле в РКН заявили, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу. Во вторник распространились сообщения, что мессенджер в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. На минувшей неделе в РКН заявили, что будут вводить последовательные ограничения в отношении Telegram. По заявлению РКН, это нужно, чтобы добиться исполнения российских законов и обеспечить защиту граждан.

Пятнадцатого февраля сообщалось, что администрация сервиса Telegram ограничила доступ более чем к 200 тысячам групп и каналов. На текущий момент число забаненных за сутки ресурсов составляет 241 041. Этот уровень блокировок стал самым высоким с 23 января. Тогда было запрещено 300 840 аккаунтов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что руководство Telegram может урегулировать вопрос с РКН. Он отмечал, что они находятся в контакте, при этом из 100 материалов, которые просит удалить Роскомнадзор, какая-то часть удаляется, какая-то - нет. Боярский подчеркнул, что не понимает, какие препятствия стоят на пути у Telegram, чтобы снять претензии Роскомнадзора.