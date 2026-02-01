Врач-инфекционист рассказал, что чаще всего оспа обезьян проходит легко

Оспа обезьян при должном лечении проходит бесследно за две-четыре недели. Об этом рассказал «Звезде» врач иммунолог-аллерголог и инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Врач-инфекционист объяснил, что оспа обезьян - известное заболевание, открытое в конце 1950-х годов. Это зоонозная инфекция, то есть встречается в популяции животных. По словам Викулова, «природным резервуаром» для переноса заболевания являются грызуны, преимущественно дикие крысы. Также вирус выделен у некоторых представителей семейства волчьих, у диких собак и у человекообразных обезьян. Заражение может происходить как от животных, так и от человека к человеку.

«Несколько механизмов передачи возбудителя - воздушно-капельная передача при кашле, чихании. Тесный контакт может приводить к инфицированию. Контакт с высыпаниями, когда человек уже заболел, тесный контакт с сыпью. Также передается половым путем», - объяснил врач.

Он добавил, что общее использование одежды, белья, полотенец также может приводить к заражению. Помимо этого, описаны два редких пути передачи - трансплацентарно, во время беременности, от матери к ребенку. А также передача возможна через мясо диких животных, если оно недостаточно обработано термически. Но наиболее часты, по словам инфекциониста, случаи передачи через сексуальные контакты и в целом «контактная передача».

«Как правило, заболевание встречается у взрослых. Люди, которые до 1980 года были вакцинированы от натуральной оспы, в большинстве случаев защищены от заболевания оспой обезьян. Чаще заболевание протекает легко, реже - средней тяжести. Но тем не менее описаны и случаи летальных исходов», - рассказал Викулов.

Врач объяснил, что внимание к инфекции приковано в связи с тем, что вирус отнесен к тому же семейству, что и вирус натуральной оспы. Натуральная оспа ликвидирована благодаря глобальной иммунизации.

По словам Викулова, вторая причина внимания - заболевание может передаваться не только от животных к человеку, но и от человека к человеку. Третья причина - несколько лет назад было достаточно немало случаев заболеваемости в европейских странах. Была вспышечная заболеваемость. Четвертое - что как минимум один случай зарегистрирован в нашей стране.

«Все пациенты с подозрением госпитализируются. Содержатся в боксированных палатах. Лечение, как правило, симптоматическое. За две-четыре недели заболевание проходит бесследно. В некоторых случаях остаются рубцы после высыпаний», - рассказал инфекционист.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал «Звезде», что нет никакой угрозы для жизни пациентов, заболевших оспой обезьян, и для дальнейшего распространения заболевания. Руководитель медучреждения уточнил, что в Домодедовской больнице сейчас находятся два пациента.

Главврач отметил, что пациенты, находящиеся в Домодедовской больнице, получают симптоматическое лечение. По его словам, их состояние абсолютно удовлетворительное.