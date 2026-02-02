МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подмосковные врачи рассказали о состоянии двух пациентов с оспой обезьян

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов пояснил, что пациенты получают симптоматическое лечение. Проводится эпидемиологическое расследование в целях выявления возможных контактных лиц.
Сергей Дьячкин 02-02-2026 16:38
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Нет никакой угрозы для жизни пациентов, заболевших оспой обезьян, и для дальнейшего распространения заболевания. Об этом главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал «Звезде».

Руководитель медучреждения уточнил, что в Домодедовской больнице сейчас находятся два пациента. Один поступил на лечение 1 февраля, второй - сегодня.

«Они контактные. У первого пациента диагноз уже верифицирован. Лаборатория Роспотребнадзора дала подтверждение, что это оспа обезьян. У пациента, поступившего сегодня, был взят биоматериал и направлен в специализированную лабораторию. Ждем результатов», - сообщил Осипов.

Главврач отметил, что пациенты получают симптоматическое лечение. По его словам, их состояние абсолютно удовлетворительное. Никакой угрозы жизни пациентов нет. Угрозы дальнейшего распространения заболевания также нет. Роспотребназдор совместно с Министерством здравоохранения проводят специальные мероприятия, направленные на выявление возможных контактных лиц и предотвращение дальнейшего распространения заболевания.

«Заболевание началось с повышения температуры, недомогания, головной боли. Затем появились высыпания характерные. Они напоминают высыпания герпетические или при ветряной оспе. Диагноз можно полностью поставить только после лабораторного подтверждения. Заболевание возникло в результате контактного пути заражения», - поделился Осипов.

Главврач подчеркнул, что существует специальная схема работы Роспотребнадзора и Минздрава для подобных случаев. Проводится эпидемиологическое расследование в целях выявления возможных контактных лиц, источника заражения. На сегодняшний момент сведений о том, что кто-то заболел, не имеется.

«Специфического лечения оспы обезьян нет, так как нет прививки от нее. Пациенты получают симптоматическое лечение, направленное на купирование тех симптомов, которые имеются. Могу сказать, что первый пациент с  положительной динамикой, у него нет новых высыпаний, состояние улучшилось. Состояние второго пациента также удовлетворительное», - объяснил главврач.

Ранее сообщалось о подтверждении диагноза «оспа обезьян» у пациента Домодедовской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. В медучреждении добавили, что Роспотребнадзор ведет работу по выявлению контактов и источника заражения.

До этого в подмосковном Домодедово госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян. Сообщалось, что у него были диагностированы «катаральные явления». Диагноз «оспа обезьян» - предварительный. Отмечалось, что ранее в Одинцовском районе Подмосковья уже были госпитализированы двое мужчин с такими же симптомами. Оба пациента находились в состоянии средней тяжести.

