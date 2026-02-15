При атаке украинских дронов в Удмуртии пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Удмуртии. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики в своем Telegram-канале.

В сообщении Минздрава уточняется, что госпитализированы были трое пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«Сегодня ночью атаке подвергся один из объектов в республике», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медработники немедленно пришли на помощь раненым. Пострадавший, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, был доставлен бригадой санавиации в Первую республиканскую клиническую больницу в Ижевске. Его прооперировали и он находится под постоянным наблюдением врачей. В министерстве уточнили, что еще восемь пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.