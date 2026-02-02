МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сурок Филимон из Ленобласти вместо прогноза проспал весь день

Впервые за 10 лет «прогнозирования» Филимон не стал просыпаться в течение всего Дня сурка, это может означать, что в ближайшие шесть недель, до 15 марта, «весны не будет».
Сергей Дьячкин 02-02-2026 15:28
© Фото: Telegram/priiutbelosnezhki

Сурок Филимон, живущий в усадьбе «Приют Белоснежки» в Ленинградской области, проспал День сурка. Об этом сообщили в официальной группе усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые за 10 лет своего вангования в "Приюте Белоснежки" сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну», - говорится в публикации.

Уточняется, что, поскольку Филимон спит, в ближайшие шесть недель, до 15 марта, «весны не будет». Однако этот прогноз опровергают сурки Сережа и Наташа из Тульского областного экзотариума. Выйдя к миске с едой, они предсказали раннюю, но морозную весну, как сообщили сотрудники экзотариума на своей странице «ВКонтакте». 

В публикации отмечается, что ранее осторожная Наташа сегодня превратилась в «торнадо решимости», быстро выскочив из вольера. Поведение Наташи можно интерпретировать так, что и приход весны будет стремительным. При этом сурок Сережа оказался менее активен. По словам сотрудников, зверек сначала вышел из вольера, потом вернулся и только спустя какое-то время присоединился к Наташе. Работники посчитали, что его поведение связано с приходом ранней весны, которая будет сменяться морозом.

Второго февраля в США и ряде других стран традиционно отмечают День сурка. Считается, что если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же день выдался пасмурным и зверек не увидит тени, то весна будет ранней. День сурка стал широко известен в России благодаря одноименному фильму 1993 года с участием Билла Мюррея и Энди Макдауэлл.

#Тула #Погода #Ленинградская область #Животные #Весна #прогноз #день Сурка #Сурок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 