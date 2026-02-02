Сурок Филимон из Ленобласти вместо прогноза проспал весь день

Сурок Филимон, живущий в усадьбе «Приют Белоснежки» в Ленинградской области, проспал День сурка. Об этом сообщили в официальной группе усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые за 10 лет своего вангования в "Приюте Белоснежки" сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну», - говорится в публикации.

Уточняется, что, поскольку Филимон спит, в ближайшие шесть недель, до 15 марта, «весны не будет». Однако этот прогноз опровергают сурки Сережа и Наташа из Тульского областного экзотариума. Выйдя к миске с едой, они предсказали раннюю, но морозную весну, как сообщили сотрудники экзотариума на своей странице «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что ранее осторожная Наташа сегодня превратилась в «торнадо решимости», быстро выскочив из вольера. Поведение Наташи можно интерпретировать так, что и приход весны будет стремительным. При этом сурок Сережа оказался менее активен. По словам сотрудников, зверек сначала вышел из вольера, потом вернулся и только спустя какое-то время присоединился к Наташе. Работники посчитали, что его поведение связано с приходом ранней весны, которая будет сменяться морозом.

Второго февраля в США и ряде других стран традиционно отмечают День сурка. Считается, что если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же день выдался пасмурным и зверек не увидит тени, то весна будет ранней. День сурка стал широко известен в России благодаря одноименному фильму 1993 года с участием Билла Мюррея и Энди Макдауэлл.