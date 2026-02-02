На Красноармейском направлении специальной военной операции расчет 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр» нанес мощные удары по укрепленным и подземным объектам Вооруженных сил Украины. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны России.

Цели для артиллеристов выявляются средствами разведки. Получив координаты, расчет быстро выдвигается на заранее подготовленную огневую позицию, разворачивает миномет и приступает к выполнению огневой задачи. Благодаря высокой мощности боеприпасов «Тюльпан» эффективно поражает бетонные сооружения и глубоко заглубленные укрытия противника.

Корректировку огня и контроль поражения целей в режиме реального времени осуществляют операторы беспилотных систем. По данным объективного контроля подтверждается разрушение укреплений, в которых украинские формирования размещали личный состав.

Применение самоходного миномета «Тюльпан» существенно снижает боевые возможности противника и создает условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» в глубину обороны ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.