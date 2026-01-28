МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Тюльпаны» обрушили мины на пункты управления БПЛА под Купянском

Получив целеуказание, расчеты оперативно выдвинулись на огневые позиции, развернули самоходные минометы и уничтожили выявленные цели.
28-01-2026 18:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» нанесли мощные удары по позициям ВСУ в Купянском районе Харьковской области. В ходе огневых задач были уничтожены пункты временной дислокации противника, а также узлы управления тяжелыми ударными квадрокоптерами R-18.

Подразделения группировки «Запад» продолжают планомерно подавлять силы ВСУ на данном участке, лишая противника возможности накапливать резервы и вести беспилотную разведку. Артиллерия работает круглосуточно, обеспечивая поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений.

Боевые расчеты действуют в сложной обстановке. Над позициями постоянно фиксируется активность вражеских беспилотников, а районы работы регулярно подвергаются минометным и артиллерийским обстрелам. При этом цели поступают практически без пауз - нередко по несколько за сутки.

В этот раз минометчики 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности получили координаты сразу нескольких объектов. Пункты временной дислокации использовались ВСУ для размещения личного состава, его ротации и распределения по передовым позициям, а пункты управления обеспечивали применение тяжелых боевых дронов.

Военнослужащие отмечают, что 240-мм самоходный миномет «Тюльпан» остается одним из самых разрушительных средств поражения. Его боеприпасы способны гарантированно уничтожать заглубленные и укрепленные объекты, не оставляя противнику шансов сохранить ни живую силу, ни технику, ни элементы военной инфраструктуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #тюльпан #Купянский район
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 