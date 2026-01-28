«Тюльпаны» обрушили мины на пункты управления БПЛА под Купянском

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» нанесли мощные удары по позициям ВСУ в Купянском районе Харьковской области. В ходе огневых задач были уничтожены пункты временной дислокации противника, а также узлы управления тяжелыми ударными квадрокоптерами R-18.

Подразделения группировки «Запад» продолжают планомерно подавлять силы ВСУ на данном участке, лишая противника возможности накапливать резервы и вести беспилотную разведку. Артиллерия работает круглосуточно, обеспечивая поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений.

Боевые расчеты действуют в сложной обстановке. Над позициями постоянно фиксируется активность вражеских беспилотников, а районы работы регулярно подвергаются минометным и артиллерийским обстрелам. При этом цели поступают практически без пауз - нередко по несколько за сутки.

В этот раз минометчики 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности получили координаты сразу нескольких объектов. Пункты временной дислокации использовались ВСУ для размещения личного состава, его ротации и распределения по передовым позициям, а пункты управления обеспечивали применение тяжелых боевых дронов.

Военнослужащие отмечают, что 240-мм самоходный миномет «Тюльпан» остается одним из самых разрушительных средств поражения. Его боеприпасы способны гарантированно уничтожать заглубленные и укрепленные объекты, не оставляя противнику шансов сохранить ни живую силу, ни технику, ни элементы военной инфраструктуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.