МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новые правила обучения водителей вступают в силу с 1 марта

Новые правила предусматривают большее количество часов на вождение, отработку навыков оказания первой медпомощи и учитывают все последние изменения в ПДД.
Ян Брацкий 21-02-2026 07:02
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Обновленные правила обучения будущих водителей вступают в силу с 1 марта. Об этом напомним депутат Госдумы РФ Алексей Говырин. В них учтены изменения в правилах дорожного движения, а также предусмотрено увеличение часов на практические занятия с курсантами автошкол.

«Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения», - сказал РИА Новости Говырин.

Теперь автошколы обязаны актуализировать свои учебные программы к 1 марта. Соискатели водительских удостоверений, поступившие на учебу до этой даты, завершат свою подготовку по прежним правилам и стандартам, уточнил парламентарий.

Ранее сообщалось о планах ужесточить теоретический экзамен на получение водительских удостоверений. Соответствующий проект уже подготовлен для передачи на рассмотрение правительства. В МВД разработали поправки в регламент, которые запрещают проносить в аудиторию на экзамен смартфоны и другие электронные средства связи. Пойманных на использовании телефонов курсантов будут выводить из аудиторий с правом пересдачи через год.

Также предлагается оснастить помещения подразделений ГИБДД средствами аудио- и видеофиксации. Кроме того, сроки сдачи теоретических испытаний планируется сократить со 180 до 60 дней.

#МВД #ГИБДД #Госдума РФ #водительские права #экзамен #автошкола
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 