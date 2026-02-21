Новые правила обучения водителей вступают в силу с 1 марта

Обновленные правила обучения будущих водителей вступают в силу с 1 марта. Об этом напомним депутат Госдумы РФ Алексей Говырин. В них учтены изменения в правилах дорожного движения, а также предусмотрено увеличение часов на практические занятия с курсантами автошкол.

«Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения», - сказал РИА Новости Говырин.

Теперь автошколы обязаны актуализировать свои учебные программы к 1 марта. Соискатели водительских удостоверений, поступившие на учебу до этой даты, завершат свою подготовку по прежним правилам и стандартам, уточнил парламентарий.

Ранее сообщалось о планах ужесточить теоретический экзамен на получение водительских удостоверений. Соответствующий проект уже подготовлен для передачи на рассмотрение правительства. В МВД разработали поправки в регламент, которые запрещают проносить в аудиторию на экзамен смартфоны и другие электронные средства связи. Пойманных на использовании телефонов курсантов будут выводить из аудиторий с правом пересдачи через год.

Также предлагается оснастить помещения подразделений ГИБДД средствами аудио- и видеофиксации. Кроме того, сроки сдачи теоретических испытаний планируется сократить со 180 до 60 дней.