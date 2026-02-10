МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт объяснил смысл новых правил сдачи экзамена на водительские права

Сокращение сроков назначения практики после сдачи теории поможет «самоходчикам», считает автоэксперт Попов.
Дима Иванов 10-02-2026 14:21
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Сокращение предельного срока назначения практического экзамена после успешной сдачи теоретической части с шести месяцев до двух поможет в первую очередь тем, кто забрал документы из автошколы и сдает экзамен самостоятельно. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Сейчас кандидаты в водители, особенно те, кто сдает экзамены самостоятельно, нередко сталкиваются с длительными ожиданиями - Госавтоинспекция может назначить практику через пять-шесть месяцев после теории.

Автоэксперт назвал текущую ситуацию «чудовищной» по отношению к «самоходчикам», а предлагаемые изменения - логичными и давно назревшими.

«Человек сдал теорию, а вождение ему экзамен назначают через пять месяцев и три недели. И в результате если он вождение не сдает, то дальше у него каждая следующая попытка сопровождается пересдачей теории», - объяснил Попов.

По его словам, перенос срока на два месяца позволит избежать бесконечного цикла пересдач теории и даст разумное время на подготовку к практике.

В пояснительной записке к проекту МВД указывает, что изменения нужны для исключения затягивания сроков сдачи практического экзамена. Проект также предусматривает переход на электронные медицинские справки, запрет на использование гаджетов во время экзамена с аннулированием результатов и годичным запретом на пересдачу в случае нарушений.

#МВД #пдд #наш эксклюзив #водительские права #автошколы #экзамен на права
