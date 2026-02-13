МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Расчет «Мсты» уничтожил «Краснополем» боевиков ВСУ под Красноармейском

В результате точного попадания корректируемого снаряда укрепление противника и живая сила ВСУ были уничтожены.
13-02-2026 11:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении. Для поражения цели военнослужащие применили корректируемый боеприпас «Краснополь-М2», сообщило Минобороны России.

По данным МО РФ, укрепленные огневые позиции и блиндаж с личным составом обнаружили штурмовые подразделения в ходе ведения наступательных действий. Координаты цели уточнили операторы беспилотников и передали их на пункт управления огнем.

После подтверждения расчет САУ «Мста-С» подготовил орудие и произвел выстрел. Наведение снаряда обеспечивал беспилотник «Орлан-30» с лазерной подсветкой. В результате удара неприятель был уничтожен.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как расчеты самоходок «Мста-С» группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы также применили управляемые снаряды «Краснополь».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #краснополь #Мста-С #группировка «Центр» #красноармейское направление
