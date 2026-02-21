Отсутствие координации усилий по перевооружению между странами Евросоюза подрывает безопасность всего объединения. Такого мнения придерживаются авторы статьи в издании Euractiv. Различный подход европейских столиц к вопросу наращивания военной мощи они назвали фрагментированным перевооружением Европы.

«Вместо того, чтобы действовать сообща, страны ЕС наперегонки пытаются производить вооружение на своих условиях. Результатом этого является разделенная военная обстановка, которая не создает ни уверенной обороны, ни стратегической согласованности действий», - говорится в материале.

Журналисты обращают внимание на то, что Италия, Германия и Франция - страны с крупнейшими оборонными предприятиями, сопротивляются координации по вопросам военных закупок. Заключая двусторонние договоры, они подрывают дорожную карту Европы по обороне. Таким образом, перевооружение стало для Европы «проверкой на вшивость». Издание также отмечает низкий уровень уверенности простых европейцев в оборонных способностях ЕС.

Ранее ряд американских экспертов и аналитиков констатировали неготовность властей Польши к отражению современных гибридных угроз. Годами Варшава готовилась к вооруженному конфликту, однако сегодня условия ведения войны кардинально изменились, из-за чего поляки оказались не готовы к текущим угрозам. Сегодня в бюджете Польши просто нет денег на перевооружение армии под новые реалии, полагают эксперты.