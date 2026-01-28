МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперты заявили об отсутствии у Польши денежных средств на перевооружение армии

Польша годами закупала устаревшее вооружение и теперь оказалась не готова к современным угрозам.
Тимур Юсупов 28-01-2026 10:48
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польша не готова к отражению современных гибридных угроз в связи с серьезными проблемами в сфере обороноспособности. Об этом пишет издание Life со ссылкой на американских экспертов и аналитиков.

Как отмечается, власти Польши на протяжении многих десятилетий тратили деньги на подготовку к возможному вооруженному конфликту, однако сегодня условия ведения войн кардинально изменились, из-за чего Варшава оказалась полностью не готова к текущим угрозам.

«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными», - прокомментировал данную ситуацию замминистра обороны страны Павел Залевский.

На сегодняшний день в бюджете Польши попросту нет лишних средств на то, чтобы полностью перевооружать армию под новые реалии.

О дефиците денежных средств говорит недавнее заявление министра финансов страны Анджея Доманьского. По словам чиновника, в государственном бюджете Польши нет одного миллиарда долларов, который необходимо внести для присоединения к Совету мира президента США Дональда Трампа. Глава польского Минфина оправдал это тем, что у его страны «есть более важные задачи для финансирования, чем участие в этом Совете».

#в стране и мире #вооружение #оружие #Польша #оборонный бюджет #ВС Польши
