Иран официально объявил ВВС и ВМС стран ЕС террористическими структурами

Это ответное решение после соответствующего шага США и Евросоюза.
Владимир Рубанов 21-02-2026 21:57
© Фото: MFAIran, Telegram

Иранские власти официально объявили военно-воздушные и военно-морские силы всех стран Европейского союза террористическими организациями. Это следует из заявления министерства иностранных дел Исламской Республики.

МИД уточнил, что это сделано на основании закона о мерах в ответ на признание Соединенными Штатами КСИР террористической организацией. Он предусматривает меры и в отношении других стран, поддержавших решение США.

Совет ЕС 19 февраля официально включил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. До этого 29 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что такое решение принято.

Парламент Ирана 1 февраля в ответ объявил вооруженные силы стран - членов ЕС террористическими структурами. Спикер Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что последствия этого шага «будут лежать на Европейском союзе».

Корпус стражей исламской революции - элитное подразделение Вооруженных сил Ирана. Оно создано, чтобы защищать принципы и завоевания исламской революции от внешних и внутренних угроз.

