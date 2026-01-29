Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций

В Евросоюзе поддержали инициативу внесения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению КСИР Ирана террористической организацией», - цитирует ее слова 360.ru.

Отмечается, что это решение подразумевает заморозку активов, находящихся в юрисдикции блока, а также запрет на предоставление средств и ресурсов. Кроме того, Брюссель может ужесточить контроль над поездками и контактами лиц, имеющих связь с КСИР.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Израиль и объекты США на Ближнем Востоке станут законными целями для Ирана в случае агрессии в отношении Тегерана. При этом иранские военные не будут ограничиваться в выборе реакций.