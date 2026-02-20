МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ атаковали дроном школу в Энергодаре, где находились 600 детей

По сообщению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, никто из учеников и персонала не пострадал.
Сергей Дьячкин 20-02-2026 13:37
© Фото: Razmik Zackaryan, URA.RU, Global Look Press

Украинский беспилотник атаковал школу в Энергодаре. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По сообщению главы региона, целью атаки киевского режима стала школа №4 города Энергодар. На тот момент в ней находились около 700 человек - 600 детей и 100 сотрудников.

«Все обстоятельства этого преступления будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы», - подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что беспилотник противника врезался в дерево на территории школы. В результате были выбиты стекла в окнах школы, поврежден фасад здания. Главное, отметил губернатор, что удалось избежать жертв. Никто из учеников и персонала не пострадал. Дети и работники школы были эвакуированы.

В своей публикации Балицкий призывал сохранять спокойствие. Он отметил, что ситуация находится под полным контролем оперативных групп. Губернатор попросил жителей города не приближаться к месту их работы.

#школа #бпла #дрон #ВСУ #энергодар #Киевский режим #Евгений Балицкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 