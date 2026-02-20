ВСУ атаковали дроном школу в Энергодаре, где находились 600 детей

Украинский беспилотник атаковал школу в Энергодаре. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По сообщению главы региона, целью атаки киевского режима стала школа №4 города Энергодар. На тот момент в ней находились около 700 человек - 600 детей и 100 сотрудников.

«Все обстоятельства этого преступления будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы», - подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что беспилотник противника врезался в дерево на территории школы. В результате были выбиты стекла в окнах школы, поврежден фасад здания. Главное, отметил губернатор, что удалось избежать жертв. Никто из учеников и персонала не пострадал. Дети и работники школы были эвакуированы.

В своей публикации Балицкий призывал сохранять спокойствие. Он отметил, что ситуация находится под полным контролем оперативных групп. Губернатор попросил жителей города не приближаться к месту их работы.