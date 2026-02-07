МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы пресекли воздушную разведку ВСУ на Купянском направлении

Украинские беспилотники «Щедрик», «Лелека-100», «Фурия» и «Вектор» уничтожили методом воздушного тарана.
07-02-2026 12:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-истребителей войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили несколько высотных разведывательных дронов украинских боевиков на Купянском направлении. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ. Противник постоянно пытается вести воздушную разведку в зоне спецоперации. Непрошенных гостей выслеживают и уничтожают.

Расчеты ударных беспилотников действуют в тесной связке со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения, которые обеспечивают круглосуточный контроль воздушного пространства. Незамеченным здесь не летает никто.

В этот раз расчетами радиолокационных станций были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, осуществляющие разведку в зоне ответственности соединения. Операторы РЛС моментально сориентировали дежурные FPV-истребителей для перехвата вражеских БПЛА.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах можно увидеть поражение ударного беспилотника ВСУ «Щедрик», разведывательных дронов «Лелека-100», «Фурия» и «Вектор». Украинских воздушных разведчиков сбили методом тарана. Ранее дроноводы войск беспилотных систем успешно нейтрализовали несколько тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 на Купянском направлении. В ходе выполнения боевой задачи наши бойцы продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Купянское направление #FPV-дрон #Воздушный таран
