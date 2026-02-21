NYT: в Белом доме начали активно продвигать культ брутальности

Фирменным стилем команды президента США Дональда Трампа стала брутальность и эстетика маскулинности. Они приняли решение транслировать свой идеал мужественности на фоне политических кризисов. Об этом пишет американская газета The New York Times.

В пример издание приводит министра войны Пита Хегсета, министра здравоохранения Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего, министра транспорта Шона Даффи. А также администратора Центров услуг Medicare и Medicaid Мехмета Оза.

«Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Ираном уже в эти выходные. Но Пит Хегсет хочет, чтобы каждый американец был уверен в одном очень важном моменте: его ягодичные мышцы остаются неподвижными, когда он качает железо», - сказано в материале.

В аккаунтах Хегсета и ведомств Пентагона на постоянной основе появляются видео, где министр войны занимается спортом. На них он вместе с военными поднимает штанги, занимается на велотренажерах, а также качает пресс.

Со слов пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, такие видео объясняются тем, что «мальчики остаются мальчиками» и у них «много энергии». Хегсету 45 лет, Кеннеди 72 года, Уолтцу - 52, а Даффи - 54. «Мы позволим этому публичному спаррингу продолжаться», заключили в Белом доме.

«Не позволяйте этой порочной культуре внушать вам, что вы плохой человек, потому что вы мужчина, потому что вы любите рассказывать анекдоты, потому что вы любите выпить пива с друзьями или потому что вы конкурентоспособны», - призывал вице-президента Джей Ди Вэнс.

«Брутализация» указывает на «мощное политическое течение», которое продвигают такие политики, как Трамп и Вэнс. В администрации американского лидера сложился такой подход, при котором «самые влиятельные мужчины страны могут просто расслабиться и быть мужчинами», подвели итог в газете.

Трамп ранее анонсировал бой за звание чемпиона UFC, который посвятят 250-летию Соединенных Штатов Америки. Мероприятие планируют провести на территории Белого дома. Он добавил, что ожидается полноценный чемпионский бой, примерно на 20-25 тысяч человек.