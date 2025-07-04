Трамп объявил намерение провести бой UFC у Белого дома

Американский президент Дональд Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC, который посвятят 250-летию Соединенных Штатов Америки. Мероприятие проведет Белый дом.

«У нас будет бой UFC. Мы проведем бой UFC - только подумайте - прямо на территории Белого дома. У нас там много земли. <...> Мы собираемся сделать это также в рамках "250"», - заявил лидер США во время митинга в штате Айова, его цитирует телеканал Fox News.

Он добавил, что ожидается полноценный чемпионский бой UFC, примерно на 20-25 тысяч человек.

Мероприятие станет частью программы празднования America 250 - юбилея подписания Декларации независимости, он будет отмечаться в следующем, 2026 году.

Действующий американский президент является близким другом генерального директора UFC Даны Уайта, сообщает канал. Он посетил бой в Ньюарке в июне, войдя в здание с Даном. Проходя по арене и приветствуя фанатов UFC, Трамп исполнил свой фирменный танец, а после занял свое место у ринга.