Кулеба: встреча с Байденом была как беседа врача с обреченным пациентом

Экс-глава МИД Украины вспомнил «прощальный» разговор с президентом США 22 февраля 2022 года.
Владимир Рубанов 21-02-2026 16:38
© Фото: White House via Globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече с тогдашним президентом США Джо Байденом перед началом специальной военной операции. По его словам, тогда было впечатление, что глава Белого дома «попрощался с народом Украины», пишет газета The Guardian.

По словам Кулебы, 22 февраля 2022 года американские разведчики показали ему места, где, по их данным, «российские танки прогревали двигатели и готовились пересечь границу». После этого он встретился с американским лидером.

Глава МИД Украины сравнил этот «мрачный» разговор с беседой врача с пациентом, у которого был неизлечимый диагноз. Когда Кулеба выходил из Овального кабинета, у него создалось ощущение, что Байден прощается и с ним, и с народом Украины, рассказал он.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в этом материале вновь раскритиковал Владимира Зеленского. Он рассказал, что 22 февраля выступил с инициативой ввести военное положение. Это позволило бы приступить к переброске войск. В поддержку выступил министр обороны Резников. Однако Зеленский опасался вызвать панику среди населения. В итоге Совет безопасности принял решение ввести чрезвычайное положение вместо военного.

До этого экс-главком в интервью Associated Press обвинил Зеленского в провале «контрнаступления» 2023 года. Он заявил, что целью был захват Запорожской АЭС и контроль над Азовским морем, чтобы перекрыть России сухопутный коридор с Крымом. Для успеха требовались концентрация сил и тактическая неожиданность. Однако силы были рассредоточены, что ослабило их ударную мощь. Залужный настаивал на мобилизации до полумиллиона человек, но Зеленский не поддержал это предложение.

#в стране и мире #Украина #сша #Джо Байден #Дмитрий Кулеба #встреча #Специальная военная операция #СВО
