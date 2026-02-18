Бывший главком ВСУ Валерий Залужный даже после отставки с поста и назначения послом Украины в Великобритании хранил молчание и никак не комментировал слухи о возможных разногласиях с Зеленским. Впервые об этом он внезапно решил рассказать, что примечательно, американскому агентству Associated Press. Это вряд ли можно считать случайным. Именно Штаты, как считается, настаивают на проведении на Украине выборов. А Залужного называют главным политическим противником главы киевского режима.

В интервью изданию бывший главком ВСУ рассказывает, как в разгар контрнаступления в 2023-м после разговора с Зеленским отправился в свой законспирированный командный пункт в Киеве. Как через несколько часов в качестве акта устрашения туда нагрянули десятки агентов СБУ. Формально - для проведения обыска по адресу, где раньше располагался стрип-клуб. Свидетелями этой картины, по словам Залужного, стал десяток присутствующих там британских военных инструкторов.

По словам Залужного, агенты не сказали, что именно они ищут. А он помешал им просматривать документы и компьютеры. Обыск представлял собой явную угрозу, заявил нынешний посол. В присутствии агентов он позвонил тогдашнему начальнику штаба Зеленского Андрею Ермаку и сделал резкое предупреждение, что «отразит эту атаку, потому что знает, как воевать».

Василий Малюк*, на тот момент глава СБУ, по его словам, был не в курсе этого рейда. Стрип-клуб, который якобы искали, к тому времени был закрыт уже полгода. По словам Залужного, СБУ вряд ли могло не знать, где располагается главный командный пункт страны. В СБУ отрицают возможность каких-либо недомолвок.

Но интересно другое - обвинения Залужного в адрес Зеленского в провале контрнаступления. Его главной целью он называет захват Запорожской АЭС и попытку вернуть Украине доступ к Азовскому морю, чтобы перерезать России сухопутный коридор с Крымом.

Для успеха требовалось масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.

О том, что Украина впоследствии отклонилась от предложенного плана контрнаступления, Associated Press подтвердили еще два представителя украинского оборонного ведомства. Залужный настаивал на проведении дополнительной мобилизации - до полумиллиона человек. Но Зеленский не поддержал его предложение.

На этом фоне на улицах Одессы десятки жителей перекрыли дорогу. Они выражают недовольство политикой официального Киева, из-за которой в их домах после ударов России пропало электричество.

Раньше сам Киев наносил удары по нефтепроводу «Дружба». Об этом Зеленскому решил напомнить премьер Словакии Роберт Фицо. Он пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину. В Братиславе считают, что Киев намеренно затягивает возобновление работы нефтепровода.

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», - подчеркнул Фицо.

А Венгрия уже прекратила экспорт на Украину дизельного топлива, заявили в правительстве Виктора Орбана.

«Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину. Они не возобновятся до тех пор, пока не будет произойдет возобновление транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба», - сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

В перспективе Будапешт может отказать и в поставках электроэнергии. Венгрия - основной поставщик электричества для Украины. Только в декабре прошлого года Киев получил от нее больше 40% от всего импорта энергоресурсов. Ранее Зеленский раскритиковал Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности из-за отказа поддержать курс Киева на евроинтеграцию.

Тем временем за 3 месяца до возможного проведения на Украине выборов там нет никаких признаков подготовки к ним. И вряд ли можно считать несогласованным заявление первого вице-спикера Верховной Рады и по совместительству главы правящей партии «Слуга народа» Александра Корниенко о необходимости режима прекращения огня минимум в течение двух месяцев.

Тем временем бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров уверен, что Трампа в меньшей степени интересует вопрос проведения выборов. Ему нужно заключить хоть какое-то соглашение, чтобы показать его собственному избирателю в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

«К середине марта, может быть, к концу марта делегации выйдут на какое-то рамочное соглашение, которое может дать возможность встретиться лидерам России и США. Не исключаю, что по каким-то вопросам переговорные группы зайдут в тупик, из которого могут вывести только лидеры этих двух государств. Я не исключаю, что такая встреча может состояться в Будапеште», - прогнозирует он.

В этом же русле лежит и давление США на Киев с помощью раскручивающегося там коррупционного скандала.

«Дело Галущенко - это только начало. 112 миллиардов украденных денег, о которых там рассказывают, это ничто по сравнению с десятками, если не сотнями миллиардов, которые выводили за пределы Украины. Кто стал бенефициаром - это будет предметом расследования. Но я думаю, мы увидим, кто стоит за этими всеми схемами на территории Украины. И я думаю, что так или иначе все они будут связаны с Зеленским и Ермаком», - считает бывший нардеп.

В Великобритании скандальные разоблачения Залужного пока никак не прокомментировали. Кроме этого экс-главком рассказал, что к нему обращался бывший глава предвыборной кампании Трампа в 2016-м Пол Манафорт с предложением организовать его участие в выборах на Украине. Но Залужный на это предложение никак не отреагировал.

*Василий Малюк - внесен в перечень террористов и экстремистов