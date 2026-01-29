В Госдуме не позволят Минфину легализовать онлайн-казино

В Кремле подтвердили, что Минфин выступил с предложением легализовать онлайн-казино. Эту инициативу еще предстоит проработать, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Она уже вызвала множество вопросов.

В случае выхода из тени онлайн-казино государство получит около 100 миллиардов рублей в год. Глава Минфина Антон Силуанов обратился с предложением к Владимиру Путину. А накануне пресс-секретарь президента подтвердил: инициатива есть, но «еще будет прорабатываться». Пока же онлайн-казино у нас запрещены, ставки могут принимать только в букмекерских конторах или тотализаторах. Как сообщается, Министерство финансов предлагает разрешить крутить рулетку в интернете, но только при соблюдении условий. Как ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, Минфин предлагает определить оператора, причем, распоряжением президента по предложению правительства. Сам механизм приема ставок закрепить через Единый центр учета переводов, он сейчас работает с букмекерами. Что касается выгоды для страны, Минфин предлагает ввести налог для казино не менее 30 процентов от выручки. Деньги оператор должен будет отчислять ежемесячно. А пока онлайн-казино работают в черную и продолжают срывать джекпот.

«Объем нелегального рынка России огромный. Это примерно три триллиона рублей, которые уходят заграницу. Эти деньги направлены в недружественные страны и на Украину, где больше всего нелегальных онлайн-заведений, онлайн-казино», - рассказал зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов.

Три триллиона рублей в год. Это несмотря на запреты и блокировки в Интернете. Действуют около ста онлайн-казино. Все из-за границы, куда и уходят деньги. Никаких налогов. А упущенная выгода для бюджета. Кроме легализации казино, Минфин предлагает установить минимальный возраст игроков - 21 год. И еще - наделить оператора полномочиями по профилактике игровой зависимости. Но как это будет работать на деле, пока не ясно.

Почти 17 лет азартные игры с вложением денег в России находятся под запретом. Но есть четыре игорные зоны, где казино работают легально - на Алтае, в Калининградской области, Приморском крае и Сочи. Вновь отмечу, что пока речь только о перспективе легализации онлайн-казино. Первые сообщения о такой возможности породили жаркую дискуссию. Некоторые депутаты заявили, что 100 миллиардов рублей принципиально не решат финансовых проблем государства. Не поддержали идею главы Минфина и представители русской православной церкви. Там заявили, что казино никак не сочетаются с традиционными ценностями, защиту которых провозгласили в стране. А у главы думского комитета по финансовому рынку, легализация онлайн-казино вызвала вопросы.

«Понятно, Минфин хочет пополнять бюджет, но делать это за счет судеб людей мы не позволим. Я думаю, что сложно такой законопроект будет проходить в Госдуме. Он касается жизни людей, потерей последнего имущества, денег», - категоричен председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Речь об игровой зависимости. Болезнь называется лудомания - это медицинский термин. В простонародье - игромания. В погоне за азартом и богатством люди проигрывают все, залезают в долги, идут на преступления - рушатся судьбы, семьи. И запрет в 2009-м казино, в том числе онлайн, стал попыткой государства если не решить проблему, то хоть как-то повлиять на ситуацию. По официальной статистике, за последние десять лет число зависимых от азартных игр выросло на 500%. КПРФ сразу после появлении сообщений об инициативе Минфина внесла в Госдуму законопроект о запрете не только азартных игр, но и букмекерских контор.

Серьезные поправки в законодательство приняли в 2015-м. Тогда в России легализовали онлайн-букмекеров. Каждый квартал букмекер обязан перечислять 2,25% от своей выручки. При этом платеж не может быть меньше 30 миллионов. А если не платить - это судебные иски, контроль налоговой, и лишение лицензии.

«Регулирование на серых и официальных рынках ужесточается. Такая тенденция по всему миру. И у нас в стране, конечно же. По оценкам разных экспертов объем рынка азартных игр, букмекерских контор и прочих киберспортивных активностей составляет от семи до 11 трлн рублей», - подчеркнул игорный эксперт Павел Остипенко.

Миллиарды, которые букмекеры перечисляют в бюджет - это целевые деньги. Они идут исключительно на строительство спортобъектов, поддержку спортивных школ, проектов федераций и всё, что связано с развитием спорта. И с каждым годом сумма все больше. В 2023-м - чуть больше 19 млрд рублей. В 2024-м - 35 млрд. В прошлом году - почти 38 млрд. Все деньги проходят через Единый центр учета переводов. Именно его и предлагается привлечь для работы с онлайн-казино, если их все-таки решат легализовать.