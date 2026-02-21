СМИ выяснили, почему игру хоккеистов Канады и Финляндии судили канадцы

Нет никаких противоречий в том, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 «Канада - Финляндия» обслуживала бригада канадских арбитров. Об этом рассказал финскому изданию Iltalehti источник, близкий к Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Напомним, финские хоккеисты проиграли со счетом 2:3. У них на родине, учитывая национальность арбитров, это вызвало противоречивую реакцию. Но, по словам источника, теперь решения о назначении судей принимаются исходя из их профессиональных качеств. Принцип национального разделения был упразднен несколько лет назад.

Источник издания рассказал, что отборочная комиссия всегда выпускает на лед тех рефери, которые считается наиболее компетентными для конкретной встречи. В состав комиссии входят тренеры-инструкторы судей. Они занимаются обучением и развитием арбитров, причем представлены как специалисты Национальной хоккейной лиги, так и ИИХФ. В качестве альтернативы канадцам в том матче рассматривались только американские судьи из НХЛ.

Решающий эпизод встречи произошел в конце третьего периода. На тот момент счет был ничейным: 2:2. Финский защитник Нико Миккола получил удаление до конца матча за игру высоко поднятой клюшкой. Канадский форвард Нэйтан Маккиннон, воспользовавшись численным преимуществом, поразил ворота финнов на 60-й минуте. Канадская команда вышла в финал Олимпиады. Теперь олимпийское золото будут разыгрывать давние принципиальные соперники - Канада и Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось как сборная Канады по хоккею уверенно победила команду Швейцарии со счетом 5:1 в матче группового этапа мужского турнира зимних Олимпиады-2026. Встреча прошла 13 февраля на арене «Милано». Победа позволила канадцам выиграть группу A с двумя победами в двух матчах. До этого они эффектно разгромили Чехию со счетом 5:0, и напрямую выйти в четвертьфинал, обеспечив себе пропуск в плей-офф без квалификационного раунда.