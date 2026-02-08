Канадцы разгромили Швейцарию и вышли в плей-офф турнира по хоккею на ОИ

Сборная Канады по хоккею уверенно победила команду Швейцарии со счетом 5:1 в матче группового этапа мужского турнира зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия). Встреча прошла 13 февраля на арене «Милано».

Победа позволила канадцам выиграть группу A с двумя победами в двух матчах (ранее они разгромили Чехию 5:0) и напрямую выйти в четвертьфинал, обеспечив себе пропуск в плей-офф без квалификационного раунда.

Голы у победителей забили: Коннор Макдэвид (6-я минута), Томас Харли (11), Маклин Селебрини (25), Сидни Кросби (48), Натан Маккиннон (54). У швейцарцев отличился Пиус Зутер (13). Макдэвид и Маккиннон набрали по три очка (1+2 каждый), Кросби забил свой первый гол на турнире.

Вратарь канадцев Логан Томпсон отразил 24 броска. Матч прошел при доминировании «кленовых листьев», хотя швейцарцы создали моменты и даже ненадолго сократили отставание. Канада остается одним из главных фаворитов на золотые медали, демонстрируя мощную атаку с участием звезд НХЛ.

