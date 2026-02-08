МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Канадцы разгромили Швейцарию и вышли в плей-офф турнира по хоккею на ОИ

Сборная Канады по хоккею считаются фаворитами Игр-2026 в Италии.
Дима Иванов 14-02-2026 07:00
© Фото: Daniela Porcelli, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сборная Канады по хоккею уверенно победила команду Швейцарии со счетом 5:1 в матче группового этапа мужского турнира зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия). Встреча прошла 13 февраля на арене «Милано».

Победа позволила канадцам выиграть группу A с двумя победами в двух матчах (ранее они разгромили Чехию 5:0) и напрямую выйти в четвертьфинал, обеспечив себе пропуск в плей-офф без квалификационного раунда.

Голы у победителей забили: Коннор Макдэвид (6-я минута), Томас Харли (11), Маклин Селебрини (25), Сидни Кросби (48), Натан Маккиннон (54). У швейцарцев отличился Пиус Зутер (13). Макдэвид и Маккиннон набрали по три очка (1+2 каждый), Кросби забил свой первый гол на турнире.

Вратарь канадцев Логан Томпсон отразил 24 броска. Матч прошел при доминировании «кленовых листьев», хотя швейцарцы создали моменты и даже ненадолго сократили отставание. Канада остается одним из главных фаворитов на золотые медали, демонстрируя мощную атаку с участием звезд НХЛ.

Ранее стало известно, что фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров занял первое место в одиночном мужском соревновании на Олимпийских играх 2026 в Италии. По сумме двух прокатов он набрал 291,58 баллов.

#в стране и мире #Хоккей #италия #Олимпийские игры #Милан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 