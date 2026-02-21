Чудесное «воскрешение»: как чиновница из Астрахани инсценировала смерть

В Астраханской области бывшая чиновница инсценировала свою смерть, чтобы избежать заключения. Ей удалось прятаться 13 лет. Причем, скрывалась она недалеко от места, где жила и даже встречалась с дочерью. История достойная экранизации, пока запечатлена лишь на кадрах оперативной съемки. Экс-чиновница астраханского министерства ЖКХ, которую обвинили в растрате и похоронили 13 лет назад, жива и снова объясняется со следователями.

Развязка этой истории произошла в частном доме за глухим забором. О том, что помимо супруга Марианны кто-то живет в этом доме соседи не догадывались. Во время визита Ступина пыталась убедить силовиков, что она одна из родственниц. Но муж признался, что это она. Позже информацию подтвердила и ДНК- экспертиза.

«Установлено местонахождение бывшего первого заместителя министра ЖКХ региона Марианны Ступиной, ранее осужденной к семи годам лишения свободы за присвоение денежных средств в особо крупном размере», - рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Астраханской области Андрей Хегай.

Марианна Ступина занимала пост заместителя министра ЖКХ. В 2012 году женщину приговорили к семи годам за присвоение 117 миллионов рублей из бюджета. Накануне приговора она исчезла. Позже выяснилось, муж отвез ее в Татарстан, где она жила какое-то время и продолжала общаться с детьми.

Попал в историю и Новосибирск. В Сети Марианна увидела информацию о том, что здесь обнаружили тело похожей на нее женщины. Была даже особая примета - шрам от кесарева сечения. Супруг экс-чиновницы отправился в сибирскую столицу и «опознал» тело. Уголовное преследование прекратили по причине «смерти» обвиняемой.

После этого бывшая замминистра вернулась в Астраханскую область, где 13 лет вела скрытный образ жизни. Никто из опрошенных по нескольким адресам соседей все эти годы Марианну не встречал. Выйти на след помогло расследование другого преступления, к которому Марианна отношения не имела.

«Она не имеет отношения к расследуемому убийству и привлекалась к следственным действиям исключительно в связи с прежними знакомствами с потерпевшими. Кроме того, проверяется причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству указанных граждан», - добавил Хегай.

Спустя 13 лет «восставшая из мертвых» чиновница отправилась в исправительную колонию для отбывания наказания. Срок заключения из-за фальшивой смерти теперь могут пересмотреть.