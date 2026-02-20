Замминистра ЖКХ Ступина скрывалась от следствия 13 лет, инсценировав смерть

Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы не отбывать срок. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В 2012 году Ступину приговорили к семи годам лишения свободы за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. После вынесения приговора она скрылась.

Находясь в розыске, чиновница увидела в Интернете сообщение об обнаружении в Новосибирской области тела местной жительницы, внешне схожей с ней. Экс-чиновница отправила туда своего мужа, чтобы он опознал погибшую как свою жену.

Следователи СК России расследовали уголовное дело об убийстве двух местных жителей в 2010 году. Один из них занимался обналичиванием денежных средств, похищенных сотрудниками Министерства ЖКХ. В ходе следствия были установлены новые обстоятельства, не связанные с этим преступлением, но они помогли обнаружить Ступину.

Уточняется, что экс-чиновница некоторое время жила в Татарстане. После того как муж «опознал» тело, найденное в Новосибирской области и Ступину признали умершей, она вернулась на территорию Астраханской области, где 13 лет вела скрытный образ жизни.

«В настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания», - говорится в сообщении СК.

Следственные органы решают вопрос о правовой оценке действий, связанных с инсценировкой смерти. Кроме того, проверяется причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству, произошедшему в 2010 году.