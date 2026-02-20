В Ставрополе был ликвидирован террорист, который хотел взорвать здание госфонда поддержки бойцов СВО. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

Сообщается, что злоумышленник по заданию украинских спецслужб готовил теракт. Получив от кураторов инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, он закупил все комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник.

Совершить теракт агент Киева собирался в момент празднования 23 февраля в здании Фонда поддержки участников СВО в Ставрополе. Также его целью был расположенный рядом с ним Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга.

Террорист собирался 19 февраля извлечь из схрона средства для окончательной сборки СВУ. При задержании он открыл огонь из пистолета по сотрудникам правоохранительных органов. Он был нейтрализован ответным огнем.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

В мае прошлого года при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО Заур Гурциев. Ему было 34 года. Он занимал должность первого заместителя главы города.