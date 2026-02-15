МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три медведя вышли к лыжникам на курорте в Калифорнии

На опубликованных кадрах видно, как косолапые пробегают по трассе, обходя лыжников и сноубордистов стороной.
Виктория Бокий 20-02-2026 09:53
© Фото: X/Alex30561West © Видео: X/Alex30561West

Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте Northstar в Калифорнии, когда лыжники и сноубордисты катались на склоне. Об этом передает телеканал ABC, а в социальных сетях очевидцы делятся кадрами медвежьего «нашествия».

На кадрах видно, как косолапые пробегают по трассе, обходя лыжников. Предположительно, это была медведица со своим потомством.

О сбоях в работе курортного комплекса из-за прихода бурых гостей не сообщается. Также нет информации о пострадавших.

Судя по всему, хищники были нацелены пройти через территорию в лес, а не взаимодействовать с людьми. Как говорят эксперты, калифорнийские медведи зимой впадают в более легкую форму спячки, из-за этого они могут просыпаться и передвигаться во время потепления.

Ранее сообщалось, что медведь прожил 37 дней в подвале у калифорнийца и встретил с ним Рождество. После этого животное «выселили» с помощью винтовки для пейнтбола.

#сша #Калифорния #горнолыжный курорт #медведи #лыжники #Сноубордисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 