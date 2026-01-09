МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Медведь прожил 37 дней в подвале у калифорнийца и встретил с ним Рождество

Выгнать зверя удалось при помощи винтовки для пейнтбола.
Дарья Ситникова 09-01-2026 12:13
© Фото: X/jilliansmukler © Видео: X/jilliansmukler

Медведь весом 225 килограммов покинул подвал дома жителя Калифорнии Кена Джонсона спустя 37 дней. Животное «выселили» при помощи винтовки для пейнтбола. Об этом сообщила газета New York Post.

«Медведь весом 550 фунтов, живший под домом мужчины в округе Лос-Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание после того, как его расстреляли пейнтбольными шариками», - указано в материале.

С 30 ноября Джонсон жил с огромным черным медведем, который поселился у него в подвале незадолго до Дня благодарения. Новый сосед постоянно мешал ему и держал в напряжении, из-за чего было даже испорчено празднование Рождества.

Департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии изначально хотел помочь с ситуацией, установив ловушку. Однако в нее попал другой медведь, который меньше его размера. Позже специалисты планировали прогнать медведя гудками, но и это не помогло.

После множества неудач хозяину дома позвонили и сказали, что ничем не могут помочь. Джонсон даже хотел судиться с властями штата за то, что те были неспособны прогнать зверя.

#дом #сша #медведь #Калифорния #животное #подвал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 