Медведь прожил 37 дней в подвале у калифорнийца и встретил с ним Рождество

Медведь весом 225 килограммов покинул подвал дома жителя Калифорнии Кена Джонсона спустя 37 дней. Животное «выселили» при помощи винтовки для пейнтбола. Об этом сообщила газета New York Post.

«Медведь весом 550 фунтов, живший под домом мужчины в округе Лос-Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание после того, как его расстреляли пейнтбольными шариками», - указано в материале.

С 30 ноября Джонсон жил с огромным черным медведем, который поселился у него в подвале незадолго до Дня благодарения. Новый сосед постоянно мешал ему и держал в напряжении, из-за чего было даже испорчено празднование Рождества.

Департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии изначально хотел помочь с ситуацией, установив ловушку. Однако в нее попал другой медведь, который меньше его размера. Позже специалисты планировали прогнать медведя гудками, но и это не помогло.

После множества неудач хозяину дома позвонили и сказали, что ничем не могут помочь. Джонсон даже хотел судиться с властями штата за то, что те были неспособны прогнать зверя.