Глава нацразведки США Габбард рассказала об инопланетянах

Глава американской разведки Тулси Габбард поделилась мнением по поводу существования инопланетян. Об этом сообщает Daily Star.

В подкасте Миранды Девайн Pod Force One Габбард ответила «да» на вопрос ведущей верит ли она в существование инопланетян. Многие посчитали это заявление сенсационным.

«У меня на этот счет есть свой взгляд и свое мнение. Но при такой должности я должна быть осторожна с тем, что говорю», - заявила Габбард.

Глава нацразведки США также подчеркнула, что американские ведомства продолжают искать правду об НЛО. Пока она не может открыто высказываться о поисках доказательств существования инопланетян, но как придет время сразу поделится данными с американцами.

Напомним, в Пентагоне не нашли доказательств посещения Земли пришельцами. Все свидетельства наблюдений НЛО лишь результат неверной идентификации очевидцами.