МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава нацразведки США Габбард рассказала об инопланетянах

Габбард: у меня на этот счет есть свой взгляд и свое мнение. Но при такой должности я должна быть осторожна с тем, что говорю.
Екатерина Пономарева 2025-08-08 03:17:10
© Фото: Eric Lee Pool via CNP, Global look press

Глава американской разведки Тулси Габбард поделилась мнением по поводу существования инопланетян. Об этом сообщает Daily Star.

В подкасте Миранды Девайн Pod Force One Габбард ответила «да» на вопрос ведущей верит ли она в существование инопланетян. Многие посчитали это заявление сенсационным.

«У меня на этот счет есть свой взгляд и свое мнение. Но при такой должности я должна быть осторожна с тем, что говорю», - заявила Габбард.

Глава нацразведки США также подчеркнула, что американские ведомства продолжают искать правду об НЛО. Пока она не может открыто высказываться о поисках доказательств существования инопланетян, но как придет время сразу поделится данными с американцами.

Напомним, в Пентагоне не нашли доказательств посещения Земли пришельцами. Все свидетельства наблюдений НЛО лишь результат неверной идентификации очевидцами.

#сша #НЛО #инопланетяне #габбард
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 