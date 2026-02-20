Москвичам порекомендовали не выезжать на дороги в час пик

Дептранс Москвы порекомендовал водителям избегать часы разъездов утром и вечером при поездках по городу. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Если без авто никак, по возможности постарайтесь избежать часы разъездов: утром 07.00-10.00, вечером 15.30-19.00», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, москвичам порекомендовали выбирать метро для поездок по городу. Из-за снега на дорогах могут быть пробки.

Водителям напомнили о дистанции. В снежную погоду нужно не только увеличивать расстояние между автомобилями, но и избегать резких маневров.

Напомним, из-за аномального снегопада будет скорректировано расписание самолетов. В Минтранспорте посоветовали пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло и в чат-ботах авиагаваней, а также у перевозчиков. При возможности следует рассмотреть альтернативный вариант прибытия в конечный пункт назначения.