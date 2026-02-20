МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам порекомендовали не выезжать на дороги в час пик

Из-за аномального снегопада сегодня рекомендуется выбирать метро для поездок по городу.
Виктория Бокий 20-02-2026 09:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дептранс Москвы порекомендовал водителям избегать часы разъездов утром и вечером при поездках по городу. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Если без авто никак, по возможности постарайтесь избежать часы разъездов: утром 07.00-10.00, вечером 15.30-19.00», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, москвичам порекомендовали выбирать метро для поездок по городу. Из-за снега на дорогах могут быть пробки.

Водителям напомнили о дистанции. В снежную погоду нужно не только увеличивать расстояние между автомобилями, но и избегать резких маневров.

Напомним, из-за аномального снегопада будет скорректировано расписание самолетов. В Минтранспорте посоветовали пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло и в чат-ботах авиагаваней, а также у перевозчиков. При возможности следует рассмотреть альтернативный вариант прибытия в конечный пункт назначения.

#Москва #водители #Непогода #снегопад #машины #час пик #дептранс Москвы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 