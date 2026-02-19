Аномальный снег в столице будет корректировать расписание самолетов до пятницы

Аномальный снегопад в Москве продлится до пятницы и продолжит оказывать влияние на работу воздушного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Несмотря на продолжающийся снегопад столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили с начала суток 706 рейсов: из них 369 на вылет и 337 на прилет. На запасные аэродромы «ушли» восемь самолетов. Кроме того, отменено на прилет и вылет 34 рейса. А задержаны более чем на два часа - 50.

В Минтранспорте посоветовали пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло и в чат-ботах авиагаваней, а также у перевозчиков. При возможности следует рассмотреть альтернативный вариант прибытия в конечный пункт назначения.

Также нужно оценить необходимость сдачи личных вещей в багаж, так как снегопад может вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа. Кроме того, в аэропорту прибытия следует уточнить наличие услуги по доставке багажа на дом.

Напомним, на центральную Россию обрушился мощный снегопад, который уже назвали метелью века. Его принес балканский циклон «Валли».

Он пришел к нам со стороны Болгарии и готов побить несколько рекордов. Этот снегопад уже вошел в топ-4 самых сильных за всю историю наблюдений в стране.

Опережают лишь показания за 1981 год, тогда выпало почти 22 миллиметра осадков, в 2018 – почти 24 с половиной миллиметра. Самый большой показатель в 1966, тогда выпало 35 с половиной миллиметров осадков.

Погода внесла свои коррективы в работу практически всех воздушных гаваней европейской части России и в особенности Москвы. Не сильное отклонение от графика удалось обеспечить благодаря эффективной уборке снега со взлетно-посадочных полос аэропорта.