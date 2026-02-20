Россиянам рассказали о схемах аферистов с подарками на 23 февраля и 8 марта

Миллион рублей. Такую сумму пообещали моему коллеге Григорию за участие в конкурсе якобы известного певца в новогодние праздники. Схема выглядела заманчиво. И вроде бы всего один шаг до заветного выигрыша. Правда, выигрывают в таких историях обычно не участники.

«Мне написал друг, но, как позже выяснилось, это был фейковый аккаунт. Предложил участие в конкурсе, якобы один известный певец разыгрывал миллион рублей. Перешел по ссылке. Там открылся какой-то странный чат, где было немало народу. Куратор нам рассказал, чтобы перейти в следующий круг и отбросить лишних участников, надо перевести всего по 2 000 рублей», - вспоминает корреспондент ТК «Звезда» Григорий Онипер.

Фейковые конкурсы - одна из распространенных мошеннических схем. Создают поддельные страницы, прикрываются именами знаменитостей и брендов. Просят оплатить «организационный сбор» или «налог». Деньги исчезают - вместе с организаторами. В случае с Григорием все обошлось без опустошенного кошелька. И если в новогодние праздники мошенники разыгрывают вымышленные миллионы, то к 23 февраля и Восьмому марта тактика меняется.

Самая распространенная схема в праздники - сообщения о якобы заказанной доставке цветов. Перед тем как доставить букет, потенциальную жертву просят назвать код из СМС. На радостях человек теряет бдительность. А мошенник получает доступ к банковскому приложению или личному кабинету на «Госуслугах». В итоге - ни денег, ни цветов, ни хорошего настроения.

А вот еще одна схема, так называемый «подарок со скидкой». Мошенники создают красивые сайты с очень заманчивыми ценами на цветы, украшения или электронику. Оплатить, конечно, можно, но вот доставки не дождешься. Любые контакты с продавцом становятся невозможными. А теперь внимание - как распознать фейковый сайт.

«На что мы обращаем внимание, это большое количество кнопок для скачивания приложения. В верхней части, нижней, не важно, куда вы нажмете, будет скачиваться приложение на ваше устройство. Которое дальше мошенники смогут использовать для получения доступа к вашим СМС», - объясняет руководитель направления информационной безопасности и IT-инфраструктур Дмитрий Бабчук.

Как только не изощряются мошенники и в преддверии Восьмого марта. Рассылают вредоносные поздравительные открытки, после чего получают доступ к управлению телефоном жертвы. А еще в Международный женский день активизируются так называемые «онлайн-джентльмены». Знакомятся в Интернете, обещают культурную программу - театр, кино, романтика. Правда, сначала нужно оплатить билет по ссылке. И это единственный спектакль, где зрителем остаетесь вы.

«Это делают из-за рубежа в большинстве случаев. Делают это русскоговорящие, потому что нужна коммуникация с русскими людьми, иностранцы к этому делу не подходят. Это должен быть русскоговорящий человек, для того чтобы общаться и навести жертву на нужный путь мошеннику», - рассказывает Бабчук.

Пытаются наживаться на россиянах злоумышленники и к Дню защитника Отечества. Просят перевести средства на помощь ветеранам и семьям военных. Или, например, вложиться в «патриотические проекты». В МВД предупреждают, что в преддверии праздников особенно важно быть начеку.

«Чтобы защититься от обмана мошенников, не переходите по ссылкам из незнакомых сообщений и электронных писем, не сообщайте данные банковских карт, коды из СМС или мессенджеров. Пользуйтесь только официальными приложениями банков и государственных сервисов, а также проверяйте достоверность акций через легитимные каналы компаний», - предупреждает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подарки, букеты, билеты в театр. У мошенников богатая фантазия и плотный праздничный график. Они меняют роли - курьер, поклонник, сотрудник полиции. Но не меняется одно - желание забрать ваши деньги. Поэтому главный подарок к любому празднику - бдительность. Иначе после нежданного сообщения или звонка действительно можно остаться без денег, подарков и хорошего настроения.