Эксперт назвала самую распространенную мошенническую схему 2025 года

В 2025 году большую часть мошеннических уловок составили схемы, связанные с налоговой службой. Об этой и других тенденциях обмана россиян напомнила в беседе со «Звездой» эксперт «Мошеловки» Алла Храпунова.

«Мошенники в телефонных разговорах представляются сотрудниками налоговых, начинают рассказывать или же о неуплате налогов, недоплате налогов, о каких-то штрафах, которые были начислены. Начинают говорить, что не получена была декларация или же была выявлена ошибка в декларации. Дальше развилка идет или же что человек должен явиться на прием в налоговую. А для этого человек должен сообщить код, который придет в СМС», - рассказала специалист.

В других случаях столкнувшиеся с аферистами граждане рассказывают, что мошенники просят перейти по ссылке и проверить задолженность, которая существует на сегодняшний день. В основном это осуществлялось через телефонные звонки, однако, по словам Храпуновой, есть случаи получения писем-подделок от налоговой службы на электронную почту. В прошлом году именно такая схема была распространена больше.

«В письмах по электронной почте также содержится информация о неуплате налогов. Содержится фишинговая ссылка, по которой нужно перейти и проверить размер долга перед налоговой. Сразу хочу предупредить всех: ни в коем случае нельзя верить подобным звонкам, сообщениям и письмам. Всю информацию о долгах перед налоговой необходимо проверять через сервис "Госуслуги"», - сказала специалист.

Она также добавила, что злоумышленники часто упоминают тему уплаты налогов по процентам, которые были получены по вкладам.

«Декларацию по этому поводу никто сдавать не должен был. Это все автоматически передавалось коммерческими банками в налоговую, и информация о начисленных налогах передавалась самой налоговой каждому потребителю, каждому налогоплательщику. Поэтому в данном случае мы тоже фиксируем, что в легендах мошенники начинают это упоминать, поскольку вклады есть у очень многих людей», - сказала Храпунова.

Кроме того, были популярны легенды аферистов, которые касались замены домофона. Также появились звонки с рассказами о якобы льготах по оплате ЖКХ, которые появились после новогодних праздников, заметила эксперт.

«Опять же, это все неправда, не стоит верить таким звонкам и сообщениям в мессенджерах, особенно про скидки, льготы, акции верить не нужно», - предупредила она.

