Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что экс-президент США Барак Обама, а также руководство ЕС и Великобритании могут быть инопланетянами, так как по-другому не объяснить их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри. Об этом он написал на своей странице в соцсети X на фоне участившихся на Западе обсуждений инопланетной жизни.

«Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама - один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании. Это объяснило бы их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри», - говорится в сообщении Дмитриева.

Ранее Барак Обама в своих соцсетях заявил, что за время его правления не было контактов с инопланетными существами. При это он отметил, что Вселенная настолько огромна, что велика вероятность существования других космических цивилизаций.

Кроме того, об инопланетянах говорила и глава американской нацразведки Тулси Габбард. Во время беседы с журналисткой Мирандой Девайн она честно ответила, что верит в существование космических существ.