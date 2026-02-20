МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев предположил, что Обама и главы ЕС могут быть инопланетянами

Иначе не объяснить их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри.
Виктория Бокий 20-02-2026 07:59
© Фото: Kyle Manna, UNF News via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что экс-президент США Барак Обама, а также руководство ЕС и Великобритании могут быть инопланетянами, так как по-другому не объяснить их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри. Об этом он написал на своей странице в соцсети X на фоне участившихся на Западе обсуждений инопланетной жизни.

«Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама - один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании. Это объяснило бы их стремление подорвать западную цивилизацию изнутри», - говорится в сообщении Дмитриева.

Ранее Барак Обама в своих соцсетях заявил, что за время его правления не было контактов с инопланетными существами. При это он отметил, что Вселенная настолько огромна, что велика вероятность существования других космических цивилизаций.

Кроме того, об инопланетянах говорила и глава американской нацразведки Тулси Габбард. Во время беседы с журналисткой Мирандой Девайн она честно ответила, что верит в существование космических существ.

#Барак Обама #Кирилл Дмитриев #инопланетяне #глава рфпи #главы ес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 